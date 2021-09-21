Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne?

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın, Nihan Yönel'e evlenme teklifi ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Yıldırım ile Yönel'in nişanı aile arasında, örf ve adetlere uygun olarak düzenlendi. Bunun ardından Nihan Yönel'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

SERCAN YILDIRIM'IN NİŞANLISI NİHAN YÖNEL KİMDİR?

1997 doğumlu Nihan Yönel 24 yaşındadır. Instagram'da "yoganikoo" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Yönel yoga eğitmenliği yapıyor. Nişanlısı Yıldırım ile de verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Yönel'in 16,2 takipçisi bulunuyor.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 Bursa Osmangazi doğumlu Sercan Yıldırım 31 yaşındadır. Yıldırım futbol kariyerine Bursaspor altyapısı ile adım attı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynadı. 2007-2008 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. Yıldırım, 2008-2009 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

İlk maçına 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıkan Yıldırım Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. Bahsi geçen sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için çaba sarf eden Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdırdı. Toplamda 35 maça çıktı ve 14 golün altına imzasını attı. Sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 senesinde ise Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon olduğu kadroda büyük rol oynadı.



