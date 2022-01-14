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Sercan Yıldırım kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında?

14.01.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'nin kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Survivor'a katılım gösteren yarışmacılar arasında bulunan ve Survivor sonrası evlendiği bilinen Sercan Yıldırım, ünlüler takımında yarışacak. Peki Sercan Yıldırım kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Sercan Yıldırım kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2022'nin başlamasıyla beraber pek çok izleyici, Sercan Yıldırım’ın hayatını araştırmaya koyuldu.1,82 boyunda olan Yıldırım, Bursaspor altyapısında futbola adım atmıştı. Peki Sercan Yıldırım kimdir, eşi kimdir?

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atmış olan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yıldırım, 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşamıştır ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamıştır. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 senesinde Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forrvet ve kanat mevkiilerinde oynamaktadır.

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM'IN EŞİ KİMDİR?

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Daha önce Survivor 2020 sezonunda da yarışmış olan Survivor Sercan, yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel ile evlenmiştir.


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TV8 survivor Sercan Yıldırım
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