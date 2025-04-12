Serdal Adalı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözler! "Kulağıma duyumlar geldi.." "Ben mi giderim yoksa.."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili sert ifadeler sarf etti.

SERDAR ADALI'NIN SÖZLERİ ŞÖYLE:

'İKİ TAKIMLI REKABETE ÇANAK TUTAMAZ'

"Beşiktaş ne zaman iyi bir hava yakalasa, ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekmeye çalışıyor. TFF, iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Hiç kimse iki takımlı rekabet yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz.

'ADALETİ SAĞLAYAMAYACAĞINI AÇIKÇA GÖSTERDİ'

TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça gösterdi. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını rica ediyorum. Duyuyorumki Federasyon başkanımız, "Mayısta ben mi giderim yoksa Adalı mı gider belli olmaz' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime büyük Beşiktaş camiası karar verecektir. Onun da kalıp kalmayacağına karar verecek yine Beşiktaş camiasıdır."