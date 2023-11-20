Serdal Adalı'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: "Özür dilemediği sürece stada sokmam!"

Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı, Denizli'de Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti.

Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri ile taraftarlar tarafından karşılanan Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, 'Kartal Yuvası'nı gezerek forma satın aldı.

Kentte, Beşiktaşlı kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Adalı, seçim süreci ve Beşiktaş'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Adalı, seçildikten sonra Rıza Çalımbay ile devam etmek istediklerini belirterek, "Rıza Çalımbay bu camianın yetiştirdiği, içinden gelen özel insanlardan biridir. Keşke iki, üç maç önce Şenol hocanın bıraktığı gibi göreve başlasaydı, çok daha fazla yol alırdık. Rıza hoca gelene kadar ben de hem yurt içinden hem yurt dışından hoca arayışına girmiştim. Rıza hoca takımın başından olduğu için öyle bir düşüncemiz yok. Rıza hocayla seçildikten sonra oturacağız. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben devam etme arzusundayım. Onun da bu arzuyu duyması lazım" diye konuştu.

"STADA TEK BİR ÇİVİ ÇAKILAMAZ"

Beşiktaş'ın stadyumuyla ilgili açıklanan projelere değinen Adalı, "Hiç kimseyi hayali projelerle, değişiklikle kandırmanın manası yok. Statta yapılacaklar bellidir. Koltuk adetini artırabiliyoruz. Koltuklarımız geniş, Dortmund'da uygulanan kale arkasında sistemi uygulayabiliyoruz. Anıtlar kurulu oraya bir çivi çakmamıza bile müsaade etmez. Müracaat etmemiz bile, iznin çıkması 2 yılı bulur. Rakip takım taraftarının oturduğu tribünden bende şikayetçiyim. Benim de locam o tarafa yakın. Maalesef sesleri aşağıya, bizden daha fazla geliyor. Stadın mimarıyla oturduğumuzda misafir takımın tribününü ikiye bölebiliyoruz. Stada tek bir çivi çakılamaz. Yapılacak şeyler var ama yapılmayacak şeylerle camiayı oyalamanın, hayal kurdurmanın gereği yok. Geldiğimizde açık tribündeki koltuk düzeneğini yapacağız. Stadın kapasitesi 52 bin olacak. Misafir takım tribününü değiştireceğiz, ses konusu çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"MEVCUT TAKIMIMIZI NOKTA TRANSFERLERLE YUKARI TAŞIMAMIZ LAZIM"

Adalı, bu sezonu mevcut takımla bitireceklerini belirterek, "Mevcut takımımızı nokta transferlerle yukarı taşımamız lazım. Yoksa sezon sonunda tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Eksik noktalara gerekli transferler yapıp, bu takımı zirveye taşımamız lazım. Gelecek seneye işimiz çok daha zor olur. Başarısız bir takımdan hiç kimse transfer etmek istemez. Bu sene enteresan şekilde kadro mühendisliğinde bir yanlışlık oldu. Şenol hocayla, profesyonel ekibin aynı şekilde düşünmemeleri gibi, bugün 'ne yapacağız bu futbolcuyu' noktasına geldik. Kaybedecek zamanımız yok. Pazartesiden itibaren kimi hangi bölgeye hangi futbolcuyu alacağımıza karar verip, onunla ilgili de görüşmelere başlayacağız. Bu star olur, ama o bölgede görevini gayet iyi yapacak futbolcular olacak. Elimizde yeterince oynatamadığımız futbolcu topluluğumuz var zaten" dedi.

"HİÇ KİMSE BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA PARMAK SALLAYAMAZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallamasıyla ilgili de konuşan Adalı, "Federasyon başkanıyla ilgili düşüncelerimi o maçtan sonra belirttim. O günkü parmak hadisesinin bir öncesi var. Biz çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri, bir masaya vurma görüntüsü vardı. Beşiktaş'la ilgili o gün masaya vurmanın cevabı çok ciddi ve sert şekilde verilmediği için devamında bu parmak hadisesi ortaya çıktı. Dünyada hiç kimse Beşiktaş'ın evinde, yuvasında Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamaz. Her yerde de söylüyorum. 'Yok tribünleri gösteriyordum, Yok öyle değil' falan değil, bu camiadan özür dilemediği müddetçe federasyon başkanını o stada sokmayacağım, bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

"MATRUŞKA LAFI ÇOK ÜZÜCÜ"

Kendisi için söylenen 'Matruşka' lafının çok üzücü olduğunu ifade eden Adalı, "O onun devamı, bu bunun devamı, Serdal onun da devamı', dedikleri insanların hepsine karşı seçime girmişim. Karşılıklı seçime girmişiz. Bu camiada belki de en son yakıştırılacak insanım ben, çok da üzücü bu matruşka lafı, bu camiayı da bölüp parçalayan söylem. Hasan Bey'e de buradan rica ediyorum, bu lafı ne söylesin ne de söylettirsin. Şu da önemli, yarın bir gün bu yönetimlerin içinden de birileri gelip buraya başkan olabilir. Bu güzel bir söylem değil. Beşiktaş bir tanedir. İçindeki insanlarda çok kıymetli insanlardır. Kimseyi sınıflandırmak. 'O bunun adamı, bu bunun adamı' diye de bölmek doğru bir şey değildir" diye konuştu.

Konuşmasında hiçbir zaman taraftardan kopmadığını, taraftarında kedisini sevdiğini belirten Adalı, "Benim için Beşiktaş camiası tekdir. Taraftarımızda, genel kurul üyeleri de bu camianın parçasıdır" diye konuştu.





