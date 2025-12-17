Serdal Adalı ilk kez konuştu, noktayı koydu! Rafa Silva'nın bonservisini açıkladı

Beşiktaş’ta devre arasına yaklaşılırken Rafa Silva krizi giderek derinleşiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Trabzonspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Portekizli futbolcunun takımdan ayrılma isteği sürerken, Başkan Serdal Adalı'dan bir açıklama geldi.

EN SON 2 KASIM

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Bu karşılaşmanın ardından yaklaşık bir ay boyunca sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara katılmayan Portekizli oyuncu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Aralık’ta takımla çalışmalara başladı. Ancak Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almadı.

AYRILMAK İSTİYOR

Teknik heyetle yaptığı görüşmede henüz hazır olmadığını savunan Rafa Silva’nın, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma konusundaki ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kısa süre kala Rafa Silva’nın kalan maçlarda da forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

SERDAL ADALI NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rafa Silva ile iletişimin sınırlı olduğunu belirten Adalı, "Rafa, Sergen hoca ile birlikte yaptığımız toplantıdan bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." dedi.

BONSERVİSSİZ AYRILIĞA KAPALI KAPI

Başkan Adalı, oyuncunun durumunun teknik ekip tarafından takip edildiğini vurgulayarak bonservis konusunda da net konuştu. Adalı, "Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır." sözleriyle, bedelsiz bir ayrılığa kesinlikle sıcak bakmadıklarını ortaya koydu.