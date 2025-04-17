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  4. Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.04.2025 19:36
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş'ta ayrılık kararı
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken Immobile sözleri.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

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Takımın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin geleceği hakkında konuşan Serdal Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

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Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon euro.

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Anahtar Kelimeler:
spor Ciro Immobile beşiktaş futbol
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