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Serdal Adalı teklif götürmüştü! Esra Erol 'Bir gün Beşiktaş'ta yönetici olacağım' dedi! Sözleri olay oldu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.01.2025 23:43
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Türkiye'nin en iyi sunucularından biri olan Esra Erol, işinin yanında Beşiktaş aşkıyla da biliniyor. Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda yer alması için teklif götürdüğü ünlü sunucu neden yönetici olmadığını açıkladı.

Serdal Adalı teklif götürmüştü! Esra Erol 'Bir gün Beşiktaş'ta yönetici olacağım' dedi! Sözleri olay oldu

Yıllardır ekranlarda izlediğimiz Esra Erol, son dönemde Beşiktaş'la gündeme geliyor. Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Erol, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen seçimde Serdal Adalı, Esra Erol'a teklif götürdüğünü açıklamıştı. Adalı, “Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var. Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir." demişti.

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"BİR GÜN YÖNETİCİ OLACAĞIM"

Beşiktaş'la ilgili sorular soran Candaş Tolga Işık, Esra Erol'a "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" diye sordu. "Her şeyin bir zamanı vardır. Yoğun bir temponun içerisindeyim, bir şeyi yapacaksam hakkıyla yapmak isterim." diyen Erol, "Beşiktaş çok büyük bir kültür. Beşiktaş bir ülkeyi sahiplenme biçimi. Beşiktaş bir düşünce biçimi. Beşiktaş bir yaşam biçimi. Beşiktaş taraftarına baktığımda onlarım yardım konusundaki duyarlılığı. Olaylara verdiği tepki çok kıymetli. Ben Beşiktaş yönetiminde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yaparım. İnşallah bir gün Beşiktaş'ta yönetici olacağım." şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Serdal Adalı beşiktaş
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