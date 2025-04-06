Serdar Adalı o milli oyuncu için talimat verdi! Beşiktaş'ta transfer gelişmesi... Teklif yapılacak

Gelecek sezon icin güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha takviyesi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’a kancayı taktı. Siyah-beyazlılarda göreve scout şefi olarak getirilen Eduard Graf, Salih’in kulübü Borussia Dortmund’da yıllarca görev yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu nedenle Graf’a "Salih Özcan transferi sende" diyerek talimatı verdi.

TEKLİF YAPILACAK

Alman yetkili, yakından tanıdığı Dortmund’lu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklif yapacak. Milli futbolcu da Alman kulübünde fazla forma şansı bulamıyor ve ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu durumdan da yararlanıp transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Sezonun ilk yarısını kiralık olarak Wolfsburg'ta geçiren Salih Özcan, bu sezon Wolfsburg ve Borussia Dortmund'da toplamda 21 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.