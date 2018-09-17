SPOR

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

CNN Türk'teki "Pazar Akşamı Futbol" programında yorum yapan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yaptı. Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig'den satın alacağı kulübü de açıkladı.

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

CNN Türk'teki "Pazar Akşamı Futbol" programında yorum yapan Serdar Ali Çelikler, önemli bir iddia ortaya attı.

Başkan Koç'un cebinden yüklü bir miktar ortaya koyarak, altyapı sistemini çok beğendiği Altınordu'yu satın almak istediğini dile getiren Çelikler, Comolli'nin alt liglerden takım alabileceklerinin sinyalini vermesine vurgu yaptı.

Çelikler, "Bakın bomba haber veriyorum! Ali Koç, cebinden 10 - 12 Milyon Euro vererek Altınordu’yu satın alacak. Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu'yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var." dedi.

Çelikler oyun ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:

Ayew zaten kiralık. Başkan da almamız mümkün değil dedi. Ayew 11 tane top kaybıyla oynayacağına hiç olmazsa Barış oynasın. O da bu kadar top kaybıyla oynar. Dünyanın en zor ligi Spor Toto 1. Lig'de 10 gol atmış bu adam. Öyle bir lig ki, sırf mücadele. Rakibin ağzına ayağını sokuyorlar. Bunlar yavaş yavaş Cocu tarafından yapılacak. Yeni Fenerbahçe işe bekleyeceğiz. Reyes'te gelip coşacak bir ihtimal de görmüyorum. Genel anlamda Fenerbahçe'nin savunması yeterli değil.

"BENZIA İYİ AMA KAÇ GOL ATACAK?"

Benzia iyi oyuncu ama kaç gol atacak? Hep bu soruyu soracağım. Slimani'nin yanına gol yüzdesi yüksek oyuncular olması lazım. Aatif seneyi 3 golle bitirdi. Fenerbahçe'nin sol açığı sezonu 3 golle bitiremez.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a derbi çağrısı!F.Bahçe'den Beşiktaş'a derbi çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler altınordu ali koç

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
fb altın orduyu alsa ne olacak altin orduyu kendine benzetecek sonunda adamlari ornek alıyorsa altyapıyı onlara göre dizayn edersin
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç cebinden para koyacak, Fenerbahçe Altınordu'yu satın alacak!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a derbi çağrısı!

F.Bahçe'den Beşiktaş'a derbi çağrısı!

Söz Eljif Elmas'ta

Söz Eljif Elmas'ta

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Cocu'dan maç sonu itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.