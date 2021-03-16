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Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı

16.03.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi teknik direktör Fatih Terim'e başkan olması için yeniden baskı yapıldığını iddia etti. Terim'in aday olması halinde birçok adayın yarıştan çekileceğini söyleyen Çelikler, Ahmet Ocaklı haricindeki adaylardan birinin başkan seçilmesi halinde Fatih Terim'le çalışmayacaklarını öne sürdü.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adayı olmaması halinde Aziz Yıldırım'ın geri döneceğini iddia eden ve gündemi sarsan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan adayı olabileceğini dile getirdi.

"FATİH TERİM'E BAŞKANLIK ISRARI VAR"

Serdar Ali Çelikler, "Mustafa Cengiz yönetimi seçilirse, Fatih Terim devam etmeyebilir" derken, "Galatasaray'da Fatih Terim'e 'Başkan ol' diye, bundan yaklaşık 4 ay evvel bir grup gidip söyledi. Bu zaten Galatasaray camiasında biliniyor. Fatih Terim'e camiadan 'Başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ HARİÇ KİMSE TERİM'LE DEVAM ETMEZ"

"Fatih Terim aday olursa zaten birçok aday yarışta olmaz" diyen Serdar Ali Çelikler, "Ahmet Ocaklı haricinde birisi başkan olursa da, Fatih Terim'le çalışmaya devam etmezler" şeklinde konuştu.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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