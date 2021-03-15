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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için Aziz Yıldırım iddiası

15.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için Aziz Yıldırım iddiası

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maç sonrası bomba bir iddia ortaya attı. Sarı-Lacivertlilerde haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Çelikler, “Ali Koç eğer aday olmazsa Aziz Yıldırım geri döner. Bunu iddialı söylüyorum. Girecek adaylara bağlı olarak Aziz Bey geri döner. O gün gelsin göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

SÜRPRİZ İDDİA

Maç sonrasında başta Erol Bulut olmak üzere Fenerbahçe yönetimine büyük tepki vardı. Haber Global'deki Kontra programında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler canlı yayında sürpriz bir iddia ortaya attı.

"ALİ KOÇ KESİNLİKLE DEVAM ETMELİ"

Fenerbahçe'nin haziran ayında olacak seçimleri hakkında konuşan Çelikler, "Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç kesinlikle devam etmeli. Yönetim kurulunu biraz daha kalibreli isimlerle seçmeli. Futbol dünyasını bilen, Fenerbahçe camiasını bilen isimler lazımdır, mutlaka gerekir.

"ACUN ILICALI YÖNETİME GİRSE KÖTÜ MÜ OLUR?"

Rıdvan Dilmen olacaksa çok sevinirim. Mesela Oğuz olacaksa başarılı bulurum bu hamleyi. Futbolu dünyasını bilir mi bilir. Fenerbahçeli, camiada sevilir, futbol dünyasını biliyor. Acun Ilıcalı yönetime girse kötü mü olur?

"ALİ KOÇ ADAY OLMAZSA AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNER"

Fenerbahçe'de Ali Koç eğer aday olmazsa Aziz Yıldırım geri döner, Türkçesi bu. Eğer Ali Koç yeniden başkanlık seçimine girmesin, girecek adaylara bakarak Aziz Yıldırım geri döner. Bunu iddialı söylüyorum. Girecek adaylara bağlı olarak Aziz bey geri döner. O gün gelsin göreceğiz.

"AZİZ YILDIRIM'A 'ALİ KOÇ GİDERSE KULÜBÜ SAHİPSİZ BIRAKMA' DİYORLAR"

Tekrar söylüyorum, çıkacak adaylara göre Aziz Yıldırım kesin aday olur Ali Koç bırakırsa. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Aziz Yıldırım'a 'Ali Koç giderse kulübü sahipsiz bırakma' diyorlar" açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YAHU ARKADAŞ MİLLETİN AKLINI ÇELME. ADAMI ZATEN FUTBOL DÜNYASINDAN ZORLA GÖNDERDİLER, TEKRAR MİLLETİN BAŞINA BELA ETMEYİN.
emre belezoğlu ile volkan demirel aziz yıldırımın adamı bilerek takımı bu hale sokuyorlarki aziz yıldırım başkan diye slogan atılsın

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