Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için Aziz Yıldırım iddiası

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

SÜRPRİZ İDDİA

Maç sonrasında başta Erol Bulut olmak üzere Fenerbahçe yönetimine büyük tepki vardı. Haber Global'deki Kontra programında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler canlı yayında sürpriz bir iddia ortaya attı.

"ALİ KOÇ KESİNLİKLE DEVAM ETMELİ"

Fenerbahçe'nin haziran ayında olacak seçimleri hakkında konuşan Çelikler, "Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç kesinlikle devam etmeli. Yönetim kurulunu biraz daha kalibreli isimlerle seçmeli. Futbol dünyasını bilen, Fenerbahçe camiasını bilen isimler lazımdır, mutlaka gerekir.

"ACUN ILICALI YÖNETİME GİRSE KÖTÜ MÜ OLUR?"

Rıdvan Dilmen olacaksa çok sevinirim. Mesela Oğuz olacaksa başarılı bulurum bu hamleyi. Futbolu dünyasını bilir mi bilir. Fenerbahçeli, camiada sevilir, futbol dünyasını biliyor. Acun Ilıcalı yönetime girse kötü mü olur?

"ALİ KOÇ ADAY OLMAZSA AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNER"

Fenerbahçe'de Ali Koç eğer aday olmazsa Aziz Yıldırım geri döner, Türkçesi bu. Eğer Ali Koç yeniden başkanlık seçimine girmesin, girecek adaylara bakarak Aziz Yıldırım geri döner. Bunu iddialı söylüyorum. Girecek adaylara bağlı olarak Aziz bey geri döner. O gün gelsin göreceğiz.

"AZİZ YILDIRIM'A 'ALİ KOÇ GİDERSE KULÜBÜ SAHİPSİZ BIRAKMA' DİYORLAR"

Tekrar söylüyorum, çıkacak adaylara göre Aziz Yıldırım kesin aday olur Ali Koç bırakırsa. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Aziz Yıldırım'a 'Ali Koç giderse kulübü sahipsiz bırakma' diyorlar" açıklamalarında bulundu.

