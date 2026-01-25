Serdar Ali Çelikler'den Göztepe maçı sonrası olay yorum! "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Süper Lig'in 19.haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, zirve yolunda taraftarını üzdü. Maçın ardından konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

TEDESCO'YA AĞIR ELEŞTİRİ!

Noe Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Yani hoca bugün öbek öbek sahaya bıraktı. Başlangıç 11'iyle de bıraktı.

Sadece başlangıç 11'iyle değil, yani Semedo'da 90 dakikayı bitirdi. İsmail çatlamıştı zaten, görüyorduk. Edson Alvarez niye yok mesela?" açıklamasında bulundu.

"SADETTİN SARAN BIRAKACAK!"

Çelikler, "Sadettin Saran'ın gazı kaçtı. Benden ona söylemesi. Sadettin Saran yönetiminin gazı kaçtı. Şurada 10 günleri var. 10 gün sonra eski yönetimi suçlama işi de biter.

Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak onu da söyleyeyim. Aday maday da değil. 15 günde kazandığın bütün havayı yok ettin. Kazandığın bütün havayı 15 günde yok ettin. Şimdi istersen yarın git hem Kante'yi al, hem Sörloth'u al, hem istersen kimi alırsan al. Artık yemez." dedi.

"STEVEN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİ LAZIM..."

Serdar Ali Çelikler, "Devin'le Tedesco kafasından kurtulması lazım. Steven'ın yüzünü göstermesi lazım. Steven yüzünü Ederson'a göstermesi lazım. Steven yüzünü hocaya göstermesi lazım. Devin'e sen karışma artık, biz yapıyoruz transferi demesi lazım." diye konuştu.

"YARIN KANTE'Yİ İNDİRMEN LAZIM!"

Serdar Ali Çelikler: Hem Aston Villa hem de Göztepe maçlarında korkunç bir enerji harcadın ama ikisinde de istediğini alamadın. Artık bütün negatif enerjiyi atman gerekiyor. Yarın Kante’yi indirmen lazım.

"BEN DEVIN OZEK'İ KOVARDIM..."

Spiker Onur Tuğrul: Yarın Başkansın ilk şeylerin ne olurdu?

Serdar Ali Çelikler: Ben Devin Özek'i kovardım. Tedesco'ya çok ağır bir uyarı yapardım. Milletin içinde ekibiyle birlikte bir fırça atardım. Kaptanları çağırır konuşurdum. Nesyri sorununu çözerdim.