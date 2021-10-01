Serdar Ali Çelikler'den ilginç benzetme

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos’u ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan rakibi karşısında şok bir sonuçla sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın henüz 6. dakikasında geriye düşen sarı lacivertliler, ilk yarıda varlık gösteremedi. İkinci yarının başlamasıyla Olympiakos kalesini ablukaya alan Fenerbahçe, net fırsatları değerlendiremedi ve bir pozisyonda direğe takıldı. Savunmada yapılan hatalar ve kaptırılan topları iyi değerlendiren Olympiakos, kalan dakikalarda iki gol daha atarak Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri Tiquinho Soares (6′) ve Giorgos Masouras (62′, 68) kaydetti.

Gruptaki ilk maçında E. Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos yenilgisiyle 1 puanda kaldı. İlk maçta Royal Antwerp’i mağlup eden Olympiakos ise 6 puana ulaştı. Fenerbahçe, gruptaki diğer maçında Antwerp’i ağırlayacak. Olympiakos ise, deplasmanda Frankfurt’a konuk olacak. Öte yandan grubun diğer maçında, Frankfurt Antwerp deplasmanında 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 galip geldi.

İLGİNÇ BENZETME: DENİZE DÖKTÜLER

Mağlubiyetin ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ilginç bir benzetmede bulundu. Çelikler, “Maç öncesi basın toplantısında aklınca ben de dahil Fenerbahçeli gazeteci ve yorumcularla dalga geçen Vitor Pereira, hemşehrisi Pedro Martins’in Olympiakos’u tarafından denize döküldü.Bizi denize döktüler.” dedi.

