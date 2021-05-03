Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek

Fatih Terim'in hocalık devrinin bittiğini ifade eden Serdar Ali Çelikler, Terim'in mevcut yönetime karşı olduğunu, seçime göre hareket edeceğini ifade etti. Çelikler, "Bence Terim'in hocalık devri bitmiştir. Galatasaray'a daha üst makamlarda hizmet etmelidir. Hangi makam olur, nasıl olur onu bilemem" dedi.Ünlü yorumcu Çelikler: 17 Mayıs'ta Fatih Terim istifa edecek, bu net bilgidir

"BU KARAR DEĞİŞMEZ"

Çelikler sözlerini şöyle sürdürdü: Terim 17 Mayıs'ta, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı getirişinin 21. yıl dönümünde, istifa edecek. Hem mevcut yönetim ile çalışmayacağının mesajını verecek hem de yeni gelecek yönetimin elini rahatlacak bir hamle yapacak. Çok zor bir ihtimal şampiyon da yapsa Terim'in istifa kararı değişmeyecek.



