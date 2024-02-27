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Serdar Ali Çelikler'in olay yaratan sözleri sonrası RTÜK devreye girdi! VOLE'ye 72 saat süre verdiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 16:28
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Dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası VOLE'nin YouTube canlı yayınında ağza alınmayacak sözler sarf eden Serdar Ali Çelikler sonrasında özür dilemiş ve yayınlara bir süre ara vereceğini paylaşmıştı. Yapılan bu programın ardından RTÜK devreye girdi ve izinsiz yayın yaptığını tespit ettiği VOLE uygulamasının lisans alması için 72 saat süre verdi.

Serdar Ali Çelikler'in olay yaratan sözleri sonrası RTÜK devreye girdi! VOLE'ye 72 saat süre verdiler...

Serdar Ali Çelikler'in gündem olan konuşmasının ardından RTÜK devreye girdi. Galatasaray maçının ardından mücadelenin hakemine ağır sözlerle yüklenen Çelikler, yayın hayatına bir süre ara verdiğini duyurmuştu.

"SENİN KARINA SÖVSELER..."

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Serdar Ali Çelikler, "3 kere f... o... diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam da değilsin hakem de değilsin. Senin karına sövseler 'buyur ağabey akşam ben getireyim' diyeceksin, o haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız!" demişti.

YAYIN SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Yayın sonrası özür dileyen Çelikler, bir süre ekranlara çıkmayacağını ve dinleneceğini ifade etmişti.

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RTÜK DEVREYE GİRDİ

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdülkadir Bitigen’i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön incelemelerin yapıldığı kaydedilerek, bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

RTÜK yönetiminin ilgili yayından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile görüştüğünü bildirilen açıklamada, “TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir. Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almalarının zorunlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan ‘VOLE’, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.”

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