Serdar Ali Çelikler'in verdiği kötü haber Fenerbahçe taraftarını hüzne boğdu! ''En az 3 ay sahalardan uzak kalacak''

İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun sakatlığı netleşti. Dostluk maçında sakatlanarak acı içinde sahayı terk eden yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER DUYURDU: "3 AY YOK"

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Joao Pedro'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği yıldız oyuncu için öğrenilen bu olay taraftarların bir hayli moralini bozdu.

SEZONU KAPATABİLİR

Joao Pedro'nun rehabilitasyon süreciyle birlikte sezonu kapatabileceği de öğrenildi. Ayak bileğinin dönmesiyle çok ağır bir sakatlık geçiren golcü oyuncunun bu sezonu riske etmeme ihtimali de bulunuyor...



