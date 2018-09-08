Serdar Aziz A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.
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