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Serdar Aziz A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı.

Serdar Aziz A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
a milli takım serdar aziz isveç

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