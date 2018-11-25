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Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2018 08:36 | Son Güncelleme

Serdar Aziz'e büyük şok... Galatasaray-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'in 5-10 maç arası ceza alabilir. Hakem Hüseyin Göçek’in raporuna kendisine top atan Serdar Aziz'in hareketini "saldırı" olarak yazdığı iddia edildi.

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Atiker Konyaspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Serdar Aziz'i bekleyen tehlike çok büyük.
Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonundan sonra sinirlenerek topu hakem Hüseyin Göçek’e fırlattı. Direkt kırmızı kart gören Serdar için hakem Hüseyin Göçek’in ilk raporuna “saldırı” yazdığı iddia edildi.

Göçek’in ilk raporunu değiştirmemesi durumunda Serdar’ın 44’üncü maddeden PFDK’ya sevkedileceği bildirildi. Serdar’ın bu maddeden disiplin kuruluna sevkedilmesi durumunda 5 ila 10 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında... (Fotospor)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yandık şimdi kendilerini ezilenlerin takımı ilan edicekler
Bizde 2 kere aferin denen oyuncu. kendini bir pok sanıyor.Sonra da vay efendim futbol gelişmiyormuş.Önce kafayı geliştirecen sonra futbolu..
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