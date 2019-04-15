Serdar Aziz, Fatih Terim'in yanına gitmedi

Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı. Isınmaya çıkıldığında önce Volkan Demirel, Muslera'nın yanına gidip sarıldı ve başarı diledi.
Ardından Harun Tekin, Muslera'ya gitti, bir süre sohbet etti. Isınmalarda iki oyuncuların birbirlerine gösterdikleri dosthane tavır kameralara böyle yansıdı.
En çok merak edilen konulardan biri de Serdar Aziz ve Fatih Terim'in bir araya gelip gelmeyeceğiydi. Tecrübeli stoper, Galatasaray'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Terim'in yanına gitmedi.
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