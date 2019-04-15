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Serdar Aziz, Fatih Terim'in yanına gitmedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Serdar Aziz eski hocası Fatih Terim'in yanına gitmedi.

Serdar Aziz, Fatih Terim'in yanına gitmedi

Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı. Isınmaya çıkıldığında önce Volkan Demirel, Muslera'nın yanına gidip sarıldı ve başarı diledi.

Ardından Harun Tekin, Muslera'ya gitti, bir süre sohbet etti. Isınmalarda iki oyuncuların birbirlerine gösterdikleri dosthane tavır kameralara böyle yansıdı.

En çok merak edilen konulardan biri de Serdar Aziz ve Fatih Terim'in bir araya gelip gelmeyeceğiydi. Tecrübeli stoper, Galatasaray'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Terim'in yanına gitmedi.

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serdar aziz fatih terim Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan sahte imPARAtor 10 kişilik en kötü sezonu geçiren bir Fenerbahçe yi yenemedin bundan sonra nah Fenerbahçe yi yenersiniz
gitmesin dangoz herif oda kollarını açmış bekliyodu zaten
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