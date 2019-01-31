Serdar Aziz Kadıköy'e Fenerbahçe formasıyla çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla sancılı bir süreç karşılığında yollarını ayıran milli oyuncu, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Anlaşmanın yapılmasının ardından Fenerbahçe de transferi resmi internet sitesinden açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

SERDAR AZİZ'DEN F.BAHÇE FORMASIYLA İLK SÖZLER

Serdar Aziz, resmi açıklamanın ardından transferiyle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı ve ''Burada olduğum için çok mutluyum, duygularımı tarif etmek zor. Çok zor bir süreçten geçtim, ailem de beni bu formayla görmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime teşekkür ediyorum. Biz de menajerimle birlikte bu formayı çok giymek için çok uğraştık ve sonunda formayı giydim, çok da uzun yıllar inşallah giyeceğim. Taraftarımız bana güvensin, ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda hak etitği yere getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.