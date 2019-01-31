Serdar Aziz sosyal medyadan Galatasaray'a teşekkür etti

Galatasaray ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Serdar Aziz paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı.





