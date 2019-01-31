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Serdar Aziz sosyal medyadan Galatasaray'a teşekkür etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

Galatasaray’dan ayrılan Serdar Aziz, sarı-kırmızılılara sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Serdar Aziz sosyal medyadan Galatasaray'a teşekkür etti

Galatasaray ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Serdar Aziz paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray serdar aziz Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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