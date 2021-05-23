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Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu

23.05.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden SV Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun, çıktığı 33 maçta attığı 27 golle gol kralı oldu.

Serdar Dursun, Almanya'da gol kralı oldu

Bundesliga 2'nin son haftasında Holstein Kiel ile SV Darmstadt 98 karşı karşıya getiren maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, 51 ve 58 'inci dakikalarda attığı gollerle gol sayısını 27'ye çıkartarak Bundesliga 2'de gol kralı olmayı başardı. SV Darmstadt 98'in 3-2 galip geldiği maçta diğer golü ise 75’inci dakikada Immanueel Höhn kaydetti. Maçın ardından Serdar Dursun, takım arkadaşlarıyla büyük bir coşku yaşadı ve coşkusunu sosyal medyadan yayınladı.

SV Darmstadt 98'in bir önceki hafta evinde 5-1 mağlup ettiği FC Hedenheim maçında 4 gol birden atan Serdar Dursun'u gol krallığında Hamburg SV futbolcusu Simon Terodde 24 golle takip etti. Hannover 96 takımından Marvin Ducksch ise 34 maçla 16 golle 3'üncü sırada yer aldı.

Serdar Dursun'un formasını giydiği SV Darmstadt 98 Bundesliga 2'de 51 puanla 7'inci sırada sezonu tamamladı.
Bugün oynanan maçlarla tamamlanan Bundesliga 2'de 67 puanla 1'inci sırada sezonu tamamlayan VFL Bochum ve 64 puanla 2'inci sırada yer alan SpVgg Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükseldi.

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