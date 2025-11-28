SPOR

Serdar Dursun attı! Kocaelispor Gençlerbirliği'ni tek golle geçti...

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Kocaelispor evinde Gençlerbirliği ile karşılaşırken, maçın 24.dakikasında takımının ve kendisinin tek golünü atan Serdar Dursun maça damga vurdu. Kocaelispor bu golle Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti ve puanını 18 yaptı.

Teknik direktör Selçuk İnan ile son 6 maçta aldığı 4 galibiyet ile formda bir görüntü çizen Kocaelispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maçın ilk yarısında takımı adına gol atan Serdar Dursun takımı adına iyi bir performans gösterdi.

PES ETMEDİ! TEKRAR SAHAYA ÇIKTI...

Maçın ilk yarısının sonlarında sakatlığı sebebiyle sedyeyle oyun dışına çıkarılan Serdar Dursun, oyundan çıkarken 3 dakika daha oynarım diye yedek kulübesine işaret yaptı. Henüz ilk yarı bitmeden ağrıları tekrar nükseden Dursun için tekrar değişiklik işareti yapıldı. Maçın ikinci yarısı ile birlikte tekrar yeşil sahalarda görülen Serdar Dursun, azmiyle dikkat çekti.

SERDAR DURSUN'DAN GOL!

Karşılaşmanın 24.dakikasında Ahmet Oğuz'un asistinde golle buluşan Serdar Dursun, takımının maçtaki tek golünü atarken, Kocaelispor formasıyla da Süper Lig'de 2. golünü kaydetti.

VOLKAN DEMİREL'DE ÇÖZÜM OLMADI

Teknik direktör Volkan Demirel'i takımın başına getiren Gençlerbirliği, kötü gidişata dur demek istese de çözüm bulamadı. Demirel'li Ankara ekibi Göztepe'ye 1-0, Galatasaray'a 3-2, Kocaelispor'a da 1-0 kaybederken, sadece Başakşehir maçını 2-1'lik skorla kazanabildi.

SELÇUK İNAN TOPARLADI

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 puan toplayan Kocaelispor, sonraki 7 haftada 16 puan toplayarak formda görüntüsünü devam ettirdi.

