Serdar Dursun değil, Zlatan örnek alsın! 6 maçta 6 gol attı, sosyal medyayı yıktı geçti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün bir oyun oynanan A Milli Takım, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 2. ve 14. dakikada Doğukan Sinik, 56. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Serdar Dursun, 89. dakikada Yunus Akgün ve 90. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

SERDAR DURSUN, 6 MAÇTA 6 GOL ATTI

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından A Milli Takım'da golcülerin performansı merak edilirken Serdar Dursun attığı gollerle büyük katkı yaptı.

Litvanya karşısında 56 ve 81. dakikalarda sahneye çıkan Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla çıktığı 6. maçta 6. golünü attı. Sosyal medyada taraftarlar Serdar Dursun'u Ibrahimovic ile kıyaslamaya başladı. Fenerbahçe hesabı ise Ronaldo'nun gol sevinciyle Serdar Dursun'un golünü paylaştı.



