Serdar Dursun, kendisine önerilen parayı beğenmedi! Maaşından 2 katından fazlasını talep ediyor...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor. Kendisini isteyen kulüpten istediği rakamı henüz alamayan Serdar'ın orta yolu bulması bekleniyor.

800 BİN EURO ÖNERDİLER

Fenerbahçe'den yıllık 750 bin Euro kazanan Serdar Dursun, Rakow'un kendisine önerdiği 800 bin Euro'luk teklifi reddettiği öğrenildi.

2 KATINDAN FAZLASINI İSTİYOR

Rakow'dan yıllık 2 milyon Euro net maaş isteyen Serdar Dursun şu an için kulüple anlaşamadı. Polonya temsilcisinin ise ikinci bir teklif yapma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

