Serdar Dursun, kendisine önerilen parayı beğenmedi! Maaşından 2 katından fazlasını talep ediyor...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor. Kendisini isteyen kulüpten istediği rakamı henüz alamayan Serdar'ın orta yolu bulması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yıllık 750 bin Euro kazanan Serdar Dursun, Rakow'un kendisine önerdiği 800 bin Euro'luk teklifi reddettiği öğrenildi.
Rakow'dan yıllık 2 milyon Euro net maaş isteyen Serdar Dursun şu an için kulüple anlaşamadı. Polonya temsilcisinin ise ikinci bir teklif yapma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.