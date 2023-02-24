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Serdar Dursun, kendisine önerilen parayı beğenmedi! Maaşından 2 katından fazlasını talep ediyor...

24.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun kesin olarak takımdan ayrılıyor. Forvet rotasyonuna Aubameyang'ı düşünen sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un menajerine ayrılık taleplerini iletti. Kendisini isteyen Polonya Ligi ekiplerinden Rakow'un ilk teklifini reddeden Serdar Dursun'un talep ettiği maaş dudak uçuklattı.

Serdar Dursun, kendisine önerilen parayı beğenmedi! Maaşından 2 katından fazlasını talep ediyor...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor. Kendisini isteyen kulüpten istediği rakamı henüz alamayan Serdar'ın orta yolu bulması bekleniyor.

800 BİN EURO ÖNERDİLER

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Fenerbahçe'den yıllık 750 bin Euro kazanan Serdar Dursun, Rakow'un kendisine önerdiği 800 bin Euro'luk teklifi reddettiği öğrenildi.

2 KATINDAN FAZLASINI İSTİYOR

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Rakow'dan yıllık 2 milyon Euro net maaş isteyen Serdar Dursun şu an için kulüple anlaşamadı. Polonya temsilcisinin ise ikinci bir teklif yapma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun fenerbahçe ligi ekipleri

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