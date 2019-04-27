Serdar Gürler: 1 puana razıydık ama daha fazlasını yaptık

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Göztepe’nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, “Soru sordular aşağıyı da, yukarıya da karıştırdınız diye. Yukarı bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız puan ve puanlar almaktı. Aklımızdaki ona göre mücadele etmekti. O mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. İkinci golden sonra gördünüz, herkes tribünlere koştu. Herkes birbirine sarıldı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, geçtik. Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Zor bir deplasman. İyi galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Kalan 4 maçta kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz duruma getirdik. İnşallah evimizde galibiyet istiyoruz” diye konuştu.

"KALAN 4 MAÇTA HAK ETTİĞİMİZ YERİ HERKESE GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Başakşehir’i yendikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Gürler, “Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde 4 tane daha maç var. İstanbul takımlarını yenmek ekstra puan gibi düşünülüyordu. Biz burada 1 puana razıydık. Ama daha fazlasını yaptık. Yüreğimizi ortaya koyduk. Artık 4 tane kendi rakiplerimize göre maçımız olacak. Bu 4 maçta hak ettiğimiz yeri herkese göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.