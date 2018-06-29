SPOR

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın talip olduğu Osmanlıspor’un 26 yaşındaki yıldızı Serdar Gürler, Başkent yönetiminden gitmek için ‘izin’ istedi.

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Serdar Gürler, formasını giydiği Osmanlıspor'dan ayrılık için anlayış bekliyor.

Başkent ekibinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, "Bu haksızlık, bu rakamları kimse vermez" diyerek yönetimden indirim talep etmişti. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini Osmanlıspor yönetimine ileten Serdar, transferi için kolaylık istedi.

Serdar Gürler

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Başkent ekibinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisini almayı düşünen kulüplerin teklif bile getiremediğini belirten Serdar için siyah-beyazlı yönetim, farklı bir yol izleme kararı aldı.

Beşiktaş'ın, hem kanat hem de santrfor mevkilerinde görev yapabilen başarılı oyuncu için Osmanlıspor'a 2.5 milyon euro peşin, bir sonraki satıştan da %25 pay vermeyi teklif ettiği belirtildi. Başkent ekibi bunu kabul ederse Serdar da Slovakya kampına dahil olacak. (Fotomaç)


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Anahtar Kelimeler:
serdar gürler Beşiktaş Osmanlıspor

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Osmanlıspordan ricam şu arkadaşı tutun bize gelmesin. 10m bonservis az en az 15 olsun alamayacağımız garanti olsun. hatta bize 15 fenere gs ye 5-6 olsunlar ki hemen atlasınlar. Kısacası sen gelme lan ayı.
Ne olur bırakmayın Beşiktaş'a gelmesin! Sen önce milli takımın değişilmez oyuncusu olacaksın belki sonra Beşiktaş'a geleceksin.
BJK de başarılı olmaz,
MAL HERİFLER MADEM 60 MİLYON TL LİK OYUNCUNUZ VARDI NEDEN KÜME DÜŞTÜNÜZ:))
umarım gelir faydalı olacaktır takımımıza enerjik ayagı düzgün bir oyuncu
Sıkı tutun gelmesin
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