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Serdar Gürler'den Younes Belhanda itirafı! "En iyi 10 numara"

11.10.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da başarılı bir performans gösteren Serdar Gürler, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Belhanda ile ilgili konuşan Gürler, "Bir gün ben Belhanda ile oynamak isterim. Bence Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Bütün maçları izlerim. Belhanda maçta 10 tane top kaybetsin öne oynayarak, 2 tane geçerse karşı karşıya pozisyon oluyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler'den Younes Belhanda itirafı! "En iyi 10 numara"

Konyaspor'da başarılı bir performans gösteren Serdar Gürler, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Gürler'in açıklamaları:

Bu sezon unutamadığım maç yok. Ancak üzüldüğüm maçlar oldu. Trabzonspor maçında galibiyeti kaçırdık. Kasımpaşa maçında galibiyeti kaçırdık. Onlar üzdü. Ancak ne kadar iyi futbol oynadığımızı gösterdik 8 hafta boyunca.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 1 NUMARALI FAVORİ

Çok şükür namağlup devam ediyoruz. Trabzonspor da namağlup. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında açık ara 1 numaralı favori olduğunu düşünüyorum.

MESSI VE RONALDO SÖZLERİ

Messi Allah'tan gelen bir yetenek. Ne kadar çalışırsanız çalışın onun seviyesine gelemezsiniz. Ronaldo'nun çalışma yeteneği var. Onun kadar çalışanı görülmedi. Adam robot gibi. Hayatını futbola adayan bir efsane.

EN İYİ 10 NUMARA BELHANDA

Bir gün ben Belhanda ile oynamak isterim. Bence Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Bütün maçları izlerim. Belhanda maçta 10 tane top kaybetsin öne oynayarak, 2 tane geçerse karşı karşıya pozisyon oluyor. Özel yetenek, zarif bilekler. Kendisine de söyledim Göztepe - Galatasaray maçında ona duyduğum saygıyı. Mesut abi yeni geldi. Dünya yıldızı. Onun için şu anda bir şey diyemem. 10 yıldır ben bu ligde oynuyorum. Gördüğüm en iyi 10 numara Belhanda

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Serdar Gürler'in Belhanda hakkında söylediği bu sözlerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Herkesin büyük şaşkınlıkla karşıladığı bu itiraf kısa süre içinde gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Younes Belhanda
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