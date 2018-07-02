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Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 02.07.2018 08:29 | Son Güncelleme

Osmanlıspor'da forma giyen ve bir süre önce Beşiktaş'la ismi anılan Serdar Gürler için İspanya La Liga takımlarından Alaves resmi teklifte bulundu. Osmanlıspor'un Serdar Gürler için Alaves'ten gelen teklife vereceği yanıt bekleniyor.

Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Osmanlıspor'da, transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Gürler için İspanya La Liga takımlarından Deportivo Alaves resmi teklif yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Osmanlıspor'da transferin gözde isimlerinden Serdar Gürler için İspanya La Liga takımlarından Deportivo Alves teklifte bulundu. Daha önce Serdar'ı satmak istemiyoruz düşüncesinde olan Osmanlıspor'un gelen teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Edinilen bilgiye göre Osmanlıspor'a gelen teklif, yönetimin istediği düzeyde değil ve bu sebeple İspanyol kulübüne olumsuz cevap verilecek.

Serdar Gürler bu sezon Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı. Serdar Gürler, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

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Osmanlıspor serdar gürler alaves

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