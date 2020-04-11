Serdar Gürler: Göztepe’de kalacağım

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu.
İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar, "Göztepe'deki performansım İspanya'dakine göre çok daha iyi. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşmem sona eriyor. Ben 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beni istediği söyleniyor. Ama ben zaten çok büyük bir kulüpte forma giyiyorum" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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