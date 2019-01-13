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Serdar Gürler: Göztepe'ye layık olacağım

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.01.2019 12:39 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İspanya'nın Huesca takımından 1.5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Serdar Gürler, ayağının tozuyla iddialı açıklamalar yaptı.

Serdar Gürler: Göztepe'ye layık olacağım

Göztepe'de çok iyi karşılandığını ve hayal ettiği ortama geldiğini belirten deneyimli oyuncu, "Çok şanslıyım. Ben futbol oynamak istiyorum, futboldan zevk almak istiyorum. İspanya'da yeterli süre alamadım. Elbette birçok futbolcunun hayali olan İspanya'da oynadım. Fakat Türkiye'yi çok özledim. Sanki her zaman Göztepe'deymişim gibi bir hava oluşturuldu, oldukça heyecanlıyım. Göztepe'ye layık olacağım" dedi.

Yeni takımında idmanlara çok coşkulu gittiğini ifade eden Serdar, "Takım arkadaşlarım ve hocalarım beni çok güzel karşıladı. Göztepe taraftarını nerede olursam olayım çok iyi biliyorum. Her maç stadı doldurdular. Tüylerim diken diken oluyor. İlk defa beni bu kadar çok isteyen bir taraftar grubuna rastladım. Onlar için savaşacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bornova Stadı'nda muhteşem bir atmosfer oluşuyor, yeni stadımız açıldığında oluşacak ambiyansı düşünemiyorum. Sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar, nice başarılar gelecek. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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