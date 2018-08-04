Serdar Gürler, Huesca'ya gidiyor

Huesca Kulübü'nün yetkilileri, Osmanlıspor yöneticileriyle görüşerek Serdar Gürler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcunun, Huesca'ya 4 yıllık imza atması bekleniyor.
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