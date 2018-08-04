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Serdar Gürler, Huesca'ya gidiyor

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 04.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Osmanlıspor, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca ile milli futbolcu Serdar Gürler'in transferi konusunda prensipte anlaştı.

Serdar Gürler, Huesca'ya gidiyor

Huesca Kulübü'nün yetkilileri, Osmanlıspor yöneticileriyle görüşerek Serdar Gürler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcunun, Huesca'ya 4 yıllık imza atması bekleniyor.


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