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Serdar Gürler İspanyol ekibi Huesca ile anlaşmaya vardı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Osmanlıspor forması giyen Serdar Gürler, İspanyol ekibi Huesca'ya transfer oldu. La Liga'da mücadele eden Huesca, Serdar transferini sitesinden duyurdu.

Serdar Gürler İspanyol ekibi Huesca ile anlaşmaya vardı

Osmanlıspor forması giyen ve Süper Lig'de birçok kulübün transfer listesinde olan Serdar Gürler, İspanyol ekibi Huesca ile anlaştı. La Liga temsilcisinin Osmanlıspor'la 2.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşması üzerine Serdar Gürler, İspanyol kulübünde forma giyecek. Transferi tamamlayan Huesca, oyuncuyla da anlaşarak bu transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Sağlık kontrolünden geçen Serdar Gürler, takım kampına dahil olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya serdar gürler huesca Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig La Liga

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