Serdar Gürler: Kulübe gelen bir transfer teklifi yok

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başlarken, kadroda yer alan Serdar Gürler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor’da geçirdiği sezonu değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, tatile iyi şekilde çıkamadıklarını söyleyerek, “Üzgünüz. Tatile en iyi şekilde giremedik. Hayat devam ediyor. Osmanlıspor, seneye daha iyi bir takım kurup çıkmayı hedefleyecektir. Osmanlıspor çok büyük bir camiadır. Başkanlarımız ne derse o olur. Biz işimize bakıyoruz. 15 gün milli takımdayız. Bu şanlı forma altında elimizden geleni yapmaya geldik” şeklinde konuştu.

“Kulübe gelen bir teklif yok”

Gürler, kulübe gelen bir transfer teklifi olmadığını söyleyerek, “Ben son maç oynayamadım. Üzgündüm ve tatile gidip kafamı dinledim. Menajerlerim kulüple görüşüyor. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu an Osmanlıspor’un oyuncusuyum öyle de kalmaya devam ediyorum. Herkesin hedefleri vardır. Benim hedeflerim de büyük. Allah'ın izniyle onlar nasıl görüyorsa öyle olacak. Bu ligde devam etmeyi arzu ediyorum. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.