MAGAZİN

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2019 01:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta düzenlenen “Gardaşlık Festivali” kapsamında konser veren Serdar Ortaç’a sürpriz yapılarak askerlik askerlik fotoğrafları hediye edildi.

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gardaşlık Festivali’nin son programında ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı.

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Kongre Müzesi bahçesinde sevenleri ile bir araya gelen Ortaç, hayranlarını sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi.

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Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sonunda askerlik görevini Sivas’ta yapan Ortaç’a, askerlik fotoğrafları hediye edildi.
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Askerlik fotoğrafları hediye edilen Ortaç ise duygu dolu anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç sivas askerlik

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