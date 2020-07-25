Serdar Ortaç: Eski Serdar’a 'Allah belanı versin' derdim

Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisikleti ile birlikte sahil turu atarken görüntülendi. Ortaç kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'den Emre Çevik'n haberine göre; muhabirlerin “Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?” sorusuna “Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü ağabey ne diyebilirim ki!” cevabını verdi.

‘ÇOK PİŞMANIM’

Geçmişte yaşanan ödül törenindeki Ahmet Kaya polemiği ile ilgili olarak ise Serdar Ortaç “Her zaman özür diliyorum herhalde ölene kadar da özür dileyeceğim. Çok pişmanım” dedi. Öte yandan pembe eldivenleri İle dikkat çeken Ortaç “Bu eldivenler eski eşimden kaldı, ben de bunları kullanıyorum” diyerek tura devam etti.

