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Serdar Ortaç hakim karşısında! Destek alarak adliyeye geldi... 3 yıla kadar hapis istemi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 11:15
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Yasa dışı bahis yapmak ve insanları bu konuda teşvik etmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç’ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Serdar Ortaç hakim karşısında! Destek alarak adliyeye geldi... 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşviki soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve komedyen Mehmet Ali Erbil'e "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın "Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

"SERDAR DAHA ŞANSLI"

Ortaç'ın yürümekte zorlandığı gözlerden kaçmazken Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanlı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Yasa dışı bahis suçlamasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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