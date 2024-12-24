Borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın aylık geliri ne kadar? Duruşmada yürümekte zorlandı... İşte ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşviki soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve komedyen Mehmet Ali Erbil'e "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın "Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Serdar Ortaç mahkemede yaptığı savunmada, "Aylık gelirim 500 bin lira. Malta’da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta’da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur’’ ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç zaman zaman yürümek için destek alırken daha sonra ise tekerlekli sandalyesine oturdu.

"SERDAR DAHA ŞANSLI"

Ortaç'ın yürümekte zorlandığı gözlerden kaçmazken Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanlı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yasa dışı bahis suçlamasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.