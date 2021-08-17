Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a öfkesi geçmiyor! "Cebime giren her kuruş ona gidiyor"

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşine 700 bin lira nafaka ödediği için çok sinirli. söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü" yanıtını vermişti.

Serdar Ortaç son olarak Kuruçeşme Açıkhava Konseri’nde sevenleriyle buluştu.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili "Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Şeytan görsün yüzünü dedim çünkü kızdım. Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı evlendiğimiz için pişman olmazdım ama sanki düşmanmış gibi…” dedi.



