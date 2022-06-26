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  4. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle dudak dudağa!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle dudak dudağa!

26.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan ve 2018 yılında boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan yeni aşkıyla öpüştüğü anları paylaşınca olay oldu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle dudak dudağa!

Serdar Ortaç ile 2018 yılında boşanan ve nafaka yüzünden eski eski eşiyle davalık olan model Chloe Loughnan sosyal medyayı sallayan pozlara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla öne çıkan model bu sefer de yeni sevgilisiyle aşka geldi.

Serdar Ortaç ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan olan Chloe Loughnan sevgilisiyle öpüştükleri anları kalp emojisiyle paylaşınca olay oldu.

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Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı ancak sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

"KUMAR EVLİLİĞİMİZE ZARAR VERDİ"

Chloe Loughnan daha önce yaptığı bir açıklamada evliliğiyle ilgili samimi sözler söylemişti.

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Chloe Loughnan açıklamasında "Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs’ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda’ya babamın evine dönüyordum" açıklamasında bulunmuştu.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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