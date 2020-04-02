Serdar Ortaç'ın sözleri Demet Akalın'ı kızdırdı

Geçtiğimiz gün esnaf ziyareti yaparak tepki çeken Serdar Ortaç son olarak sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Ortaç yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin..."

Ortaç'ın takipçilerinden biri bu yoruma ise "Kıbrıs'a gideriz bro" yanıtını verdi. Akalın da bu sözlere tepkisiz kalmadı ve o takipçiye destek vererek şunları yazdı:

"Hay ağzını öpeyim... Ne saçma konuşmalar... Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler vilalar zamanında virüs yoktu! Boş yapmayın!"

