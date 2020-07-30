Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Serdar Ortaç, "Ben her şeyi gördüm. Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Süleyman Demirel, Turgut Özal. Siyasi fikrim yok. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bence en iyi lider gördüğüm. Herkesin hatası olur. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün. Belki ekibe danışıyordur, belki ekipten çatlak bir ses çıkıyordur. Ben çok beğeniyorum. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. O yüzden 'Siyasi görüşün hangisi?' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum."

Jülide Ateş 'le 40 programına konuk olan ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç flaş açıklamalarda bulundu. Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Ortaç, lider olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğendiğini söyledi.

"KADIN HAKLARI KONUSUNDA BİR ŞEYLER YAPILMALI"

Jülide Ateş'in "İstanbul sözleşmesinin iptali konusunda ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Ortaç, "Dünya erkeğinin göreceği şeyleri klibimde oynattım. Kadın hakları konusunda bir şeyler yapılmalı. Kadına yönelik şeyler değişmeyecek. Kızların eğitimi değişirse bir şeyler değişir" şeklinde konuştu.

"AHMET KAYA'YA HAKSIZLIK ETTİNİZ Mİ?"

Serdar Ortaç, "Ahmet Kaya'ya haksızlık ettiniz mi?" sorusuna da yanıt verdi. Şarkıcı Serdar Ortaç, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999 yılında düzenlediği ödül töreninde Ahmet Kaya'nın "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” sözleri üzerine yaşananlarla ilgili pişman olduğunu dile getirdi.

"BİR TEK BEN Mİ VARDIM ORADA?"

Ahmet Kaya hayranlarından defalarca özür dilediğini söyleyen Ortaç, "Kesinlikle düşünüyorum. Bugünkü aklım olsaydı, o grubun içine girmezdim. 10. Yıl Marşı bizim ama onu da söylemezdim, sahneye de çıkmazdım. Her gün özür diliyorum. Ahmet Kaya hayranları inşallah affeder. Ben pişmanlığımı dile getiriyorum ve bir daha asla böyle bir şey yapmam. Ancak olay sadece bana bağlandı. Bir tek ben mi vardım orada? Sanki ben BM sözcüsüyüm her gün çıkıp özür diliyorum. Hepimiz suçluyuz. Pişmanım" dedi.



