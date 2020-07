Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç flaş açıklamalarda bulundu. Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Ortaç, lider olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğendiğini söyledi.

"LİDERLİĞİNİ BEĞENİYORUM"

Serdar Ortaç, "Ben her şeyi gördüm. Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Süleyman Demirel, Turgut Özal. Siyasi fikrim yok.

Söylediğim her şeyin arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bence en iyi lider gördüğüm.

Herkesin hatası olur. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün. Belki ekibe danışıyordur, belki ekipten çatlak bir ses çıkıyordur.

Ben çok beğeniyorum. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. O yüzden 'Siyasi görüşün hangisi?' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum."