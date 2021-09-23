Serdar Ortaç sahneden Beşiktaş’a küfür etti

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalıları kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

EL HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta .... helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞLILARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, ünlü şarkıcıya sert sözlerle yüklendi. 'Özür' bekleyen siyah-beyazlılar, Ortaç'ı topa tuttu.

51 yaşındaki şarkıcının, fanatik bir Galatasaraylı olduğu ve ara ara takımına besteler yaptığı biliniyor.



