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Serdar Ortaç sahneden Beşiktaş’a küfür etti

23.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne aldığı bir mekanda Beşiktaş hakkında skandal bir ifadede bulundu. Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalıları kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

EL HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta .... helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞLILARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, ünlü şarkıcıya sert sözlerle yüklendi. 'Özür' bekleyen siyah-beyazlılar, Ortaç'ı topa tuttu.

51 yaşındaki şarkıcının, fanatik bir Galatasaraylı olduğu ve ara ara takımına besteler yaptığı biliniyor.

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardımÜnlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Serdar Ortaç
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