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Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

04.09.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Serdar Ortaç’a, şiirleri ile beğeni toplayan Serkan Aslan para yardımı yaptı. Ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da performans sergilemiş ve Serkan Aslan'ı sahnesine davet etmişti.

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Maddi zorluklar yaşayan Serdar Ortaç’a, şiirleri ile beğeni toplayan Serkan Aslan’ın para yaptığı ortaya çıktı. Bu durum karşısında bir hayli şaşıran Ortaç, "Serkan bana geldi, kendi yazdığım şiirlerim var, sana dinletmek istiyorum dedi. Sadece 2 defa telefonda konuştuk, benimde sıkışık olduğumu biliyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hesabıma para geldi" dedi.

SERDAR-ORTAC-SERKAN-ASLAN

SERDAR ORTAÇ: BEKLEDİĞİM BİR PARA YOKTU

Durum karşısında şaşkın olduğunu dile getiren Ortaç, "Beklediğim bir para yoktu, sonra hesabıma baktım ve Serkan'dan geldiğini gördüm" dedi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra sık sık paraya sıkıştığını ve maddi zorluk yaşayan dile getiren Ortaç, "Bayağı yüklü bir miktar para göndermiş, insanın böyle dostları olması lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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