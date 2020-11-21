Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile düşman çatlattı

Yorgun olduğu gözlenen Ortaç, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Beni boşver abi, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdi.
Ortaç, kısa süren sohbetin ardından muhabirlere "Havalar soğuk, virüs var aman kendinize dikkat edin." dedi. Serdar Ortaç, sevgilisi ile birlikte alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.
Geçtiğimiz yaz ayında ilişkilerine bir şans daha veren çiftten Ortaç, "Büyük bir hata etmiştim. Nefis bir ilişkimiz vardı, durduk yere arıza çıkarmıştım" derken Gür ise, "Affettim adamı" ifadelerini kullanmıştı. (SnobMagazin)
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