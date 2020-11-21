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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile düşman çatlattı

21.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile düşman çatlattı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışverişe gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yiyen çift, restoran çıkışı verdikleri pozla düşman çatlattılar.

Yorgun olduğu gözlenen Ortaç, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Beni boşver abi, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdi.

'HAVA SOĞUK DİKKAT EDİN'

Ortaç, kısa süren sohbetin ardından muhabirlere "Havalar soğuk, virüs var aman kendinize dikkat edin." dedi. Serdar Ortaç, sevgilisi ile birlikte alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.

GEÇTİĞİMİZ YAZ AYINDA BARIŞTILAR

Geçtiğimiz yaz ayında ilişkilerine bir şans daha veren çiftten Ortaç, "Büyük bir hata etmiştim. Nefis bir ilişkimiz vardı, durduk yere arıza çıkarmıştım" derken Gür ise, "Affettim adamı" ifadelerini kullanmıştı. (SnobMagazin)

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