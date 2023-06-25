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Serdar Ortaç'tan 700 bin TL nafaka almıştı! Chloe Loughnan yeniden evleniyor

25.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan ülkemizde popçudan aldığı nafaka ile tanınıyor. Model son olarak pozlarını paylaşınca sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliğini 2019 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti.

Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini belirtmişti.

Model nafaka konusuyla ve Serdar Ortaç'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelirken paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

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Yurt dışı tatilinde euro göndermesi! "TL'yi..." Yurt dışı tatilinde euro göndermesi! "TL'yi..."

Chloe Loughnan son olarak Fergus isimli mimar sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu.

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Model yüzüğünü de göstererek teklife 'evet' dediğini duyurdu.

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