Serdar Ortaç'tan Alişan'a itiraf! "Çok kumar oynamam beni mahvetti" deyip ekledi: Çok para...

Serdar Ortaç, TRT1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuğu oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Serdar Ortaç yine adından söz ettirdi.

Kumar tutkusu yüzünden bankalara 10 milyon TL borcu olan ve bir süre önce bu borçlarını kapatan Ortaç bir itirafta bulundu.

Programda şarkıcıya, “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” sorusu soruldu. Ortaç, soruya şöyle yanıt verdi:

"ÖYLE BİR HAYAT YOK"

“Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”

Serdar Ortaç sağlık sorunları yaşadığını da anlatarak "Sağlıklı olduğum günleri özlüyorum" dedi.





