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  4. Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere’ye platonik aşıktım

Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere’ye platonik aşıktım

21.01.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç katıldığı bir programda bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç son dönemde Sadakatsiz dizisiyle öne çıkan Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm'ü Cansu Dere’ye yazdığını da itiraf etti.

Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere’ye platonik aşıktım

“2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı. Serdar Ortaç yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.

Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere’ye platonik aşıktım" dedi. Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı. Şarkıda"Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyordu.

Serdar Ortaç açıklamasında "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım" dedi.

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Cansu Dere Serdar Ortaç
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