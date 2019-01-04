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Serdar Ortaç yoğun bakımda olan kardeşi için dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.01.2019 23:06 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, 10 gündür yoğun bakımda olan kardeşi Serkan’ın çocuklarıyla fotoğrafını paylaşıp takipçilerinden dua istedi.

Serdar Ortaç yoğun bakımda olan kardeşi için dua istedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 10 gündür yoğun bakımda olan kardeşi Serkan Ortaç için Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Kardeşi Serkan'ın çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ortaç takipçilerinden dua istedi.

Serdar Ortaç paylaşımına 'Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın.lütfen dua edin,herkes şifa duası ederse yararlı olur. “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame' notunu yazdı.

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KARDEŞİNE TEŞHİS KONULDU

  1. Sayfa programının haberine göre, Ünlü şarkıcı kardeşi Sertaç Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili, "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullandı.
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