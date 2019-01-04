Serdar Ortaç yoğun bakımda olan kardeşi için dua istedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 10 gündür yoğun bakımda olan kardeşi Serkan Ortaç için Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Kardeşi Serkan'ın çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ortaç takipçilerinden dua istedi.

Serdar Ortaç paylaşımına 'Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın.lütfen dua edin,herkes şifa duası ederse yararlı olur. “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame' notunu yazdı.

KARDEŞİNE TEŞHİS KONULDU