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Serdar Özkan yeniden Antalyaspor’da

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 07.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Antalyaspor eski oyuncusu Serdar Özkan ile yeniden anlaşarak, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Serdar Özkan yeniden Antalyaspor’da

Antalyaspor, başarılı futbolcu Serdar Özkan ile bir kez daha anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda forma giydiği deneyimli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcunun transferi kulübün resmi internet sitesinden "Kulübümüz, daha önce de takımımızda oynayan Serdar Özkan ile yaptığı görüşmeler sonucu, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
2015-2016 sezonunda ligde 30 maçta 7 asistle takımına katkı veren tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 7 maçta 1 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda ise ligde 19 kez kırmızı-beyazlı formayı terleten Özkan, 19 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla ligde boy gösteren 31 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 10 maçta 2 gol 1 asist yaptı.

Motta’ya başkandan izin çıkmadı

Sol bek mevki için çalışmalarına devam eden Antalyaspor, eski oyuncusu Ramon Motta transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Motta ile her konuda anlaştıklarını fakat mevcut kulübü Vasco da Gama başkanının transfere izin vermediğini ifade etti. Arıcı, "Ramon Motta, yeniden Antalyaspor forması giymeye sıcak bakıyordu. Transferi olumsuz sonuçlandı. Sol bek transferi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor serdar özkan

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